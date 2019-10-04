Рязань, , 14:18 — REGNUM В Рязани вынесли приговор трём мужчинам, напавшим на 92-летнего пенсионера. В общей сложности они похитили у ветерана Великой отечественной войны свыше 460 тысяч рублей. Преступников признали виновным в разбое, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, мошенничестве и грабеже. В отношении ещё одного участника банды уголовное дело было вынесено в отдельное производство, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчины ремонтировали забор у пенсионера в апреле 2017 года. Один из соучастников попросил у ветерана в долг 400 тысяч рублей — якобы на организацию похорон своей внезапно умершей супруги. Пенсионер, пожалев работника, передал ему 395 тыс. рублей и составил долговую расписку. В марте 2018 года преступники вернулись в дом к ветерану под предлогом возврата денег. Они напали на пожилого мужчину, избили и похитили 71,3 тыс. рублей и имущество правнучки пенсионера на сумму свыше девяти тысяч рублей. Ветеран скончался через несколько дней.

Подсудимые признали свою вину в полном объёме. Их приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от 5,6 до 12 лет, один подельник получил условный срок. Приговор ещё не вступил в законную силу.