Барнаул, , 14:04 — REGNUM В Алтайском крае по случаю отмечаемого Дня учителя провели большое праздничное мероприятие, на котором педагогам было сказано много приятных слов, а некоторые даже получили награды и медали, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, на в ходе встречи с представителями образования зампредседателя регионального правительства края Ирина Долгова затронула одну из самых актуальных проблем, связанную с заработной платой.

«Правительством Алтайского края по поручению губернатора Виктора Томенко была введена новая системы оплаты труда — более прозрачная, понятная и справедливая. Выделены дополнительные средства из бюджета — более миллиарда рублей — на повышение заработных плат учителей. Это только первый шаг», — подчеркнула Долгова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2019 года сообщалось, что учителя в Алтайском крае получают, в среднем, 24 249 рублей, а средняя по региону зарплата составляет 21 830 рублей. Это один из самых низких показателей в России. В конце сентября алтайские власти заявили о значительном увеличении общего фонда оплаты труда педагогических работников региона.

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