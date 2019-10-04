Ташкент, , 13:57 — REGNUM Министерство внутренних дел Узбекистана планирует запретить использование на задних боковых стеклах занавесок, тонировки и других средств затемнения. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, опубликованном на сайте «Обсуждение проектов нормативно-правовых документов Узбекистана».

Штраф за нарушение нового требования составит 10 базовых расчетных величин (БРВ) или 2,23 млн сумов ($237), за повторное нарушение — 15 БРВ или 3,345 млн сумов ($355).

Отметим, в настоящее время в Узбекистане не запрещена тонировка задних стекол и 14-сантиметровой полоски лобового стекла. Тонировку боковых стекол можно выполнить, получив специальное платное разрешение.

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