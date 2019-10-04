Сеул, , 13:54 — REGNUM Глобальный форум ОЭСР по туризму OECD Global Forum on Tourism пройдет в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма страны.

OECD Global Forum on Tourism — единственный форум Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), проводимый комитетом по туризму ОЭСР раз в два года.

Отметим, что Сеул был выбран в качестве места проведения форума на 104-й сессии Комитета по туризму ОЭСР, прошедшей в Париже.

Известно, что в форуме по туризму, который состоится в 2020 году, примут участие более 600 человек со всего мира, включая представителей туристических организаций и академических кругов.