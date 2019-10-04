Москва, , 13:48 — REGNUM Представители Москвы получили в испанской Валенсии сертификат об успешной реализации ключевых показателей эффективности (KPI) для умных устойчивых городов. Об этом сообщает 4 октября официальный сайт мэра и правительства столицы. Награждение состоялось в рамках Green Standards Week.

Отмечается, что понятие «умного устойчивого города» закрепилось в 2015 году. Под этим статусом подразумевают города, использующие информационные и коммуникационные технологии, а также другие средства для улучшения качества жизни. В 2019 году такое признание получила Москва.

«Для участия в исследовании Москва предоставила МСЭ данные по 76 показателям. Эксперты изучили опыт столицы в развитии экономики, экологии, социальной сферы и культуры», — говорится в сообщении.