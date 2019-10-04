Кызыл, , 13:41 — REGNUM В школах Республики Тува на начало учебного года 2018/2019 работало более 5,2 тыс. учителей. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата со ссылкой на данные министерства просвещения России.

«Из общей численности учителей 85,5 процента имели высшее образование (84,5 процента — педагогическое), 13,9 процента — среднее профессиональное (12,7 процента — педагогическое)», — сообщили в управлении.

При этом педагогический состав остаётся преимущественно женским — женщины составляли 85,3 процента общей численности учителей.

Впрочем, по числу мужчин-педагогов Тува стала лидеров по стране. Как сообщало ИА REGNUM, проект по привлечению в школы мужчин стартовал в 2014 году, и к сегодняшнему дню здесь работает более тысячи человек.

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