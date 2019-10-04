Лагос, Нигерия, , 13:51 — REGNUM Техническое сообщество в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки, борется против того, что его лидеры называют «преследованием со стороны полиции и вымогательствами». Об этом передает CNN Africa.

Кампания под названием #StopRobbingUs (#ПрекратитеНасГрабить) была начата в сентябре после того, как Акинмолаян Олуватони, разработчик программного обеспечения, написал в Твиттере о преследовании со стороны сотрудников специального подразделения по борьбе с грабежами штата (SARS) в Лагосе, коммерческом центре страны.

SARS — это отделение нигерийской полиции, ответственное за борьбу с насильственными преступлениями, такими как вооруженный грабеж, похищение людей и убийства.

В своих твитах Олуватони рассказал, что сотрудники SARS остановили его, когда он возвращался домой, и обвинили его в том, что он является интернет-мошенником за то, что он нес ноутбук и iPhone. По его словам, он был доставлен в полицейский участок, где сотрудники потребовали у него 1 миллион найр (2759 долларов США), но в итоге согласились на 15 000 найр (41 доллар США).

«За этим последовали пощечины… Все, что я мог слышать, это «признайтесь, что вы интернет-мошенник», — я все время говорил, что я не мошенник, я разработчик для компании», — написал он в Твиттере.

Четверо полицейских, причастных к инциденту, были опознаны и арестованы, сообщил пресс-секретарь полиции Лагоса Бала Элькана CNN.

«Как только мы получили жалобу, мы начали расследование по этому вопросу. Мы арестовали четырех задействованных сотрудников, они находятся под стражей и в настоящее время подвергаются внутреннему дисциплинарному разбирательству», — сказал он.

«Мы также вернули 15 000 найр (41 доллар США), которые они вымогали у него», — добавил он.

Сплоченное технологическое сообщество, включая технологического предпринимателя Айина Абоеджи и Джейсона Ньоку, генерального директора Iroko TV, выступило против того, что они называют «запугиванием своих коллег».

Босун Тиджани, основатель Co-creation Hub, одного из ведущих технологических центров Нигерии, говорит, что кампания надеется заставить причастных к вымогательству и преследованию технических сотрудников взять на себя ответственность за свои действия.

«То, что мы делаем — проливаем свет на тот факт, что наши коллеги и сотрудники подвергаются ежедневным преследованиям, это должно прекратиться. Кампания призвана привлечь к ответственности всех виновных», — добавил он.