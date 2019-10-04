Москва, , 13:26 — REGNUM Проект физкультурно-оздоровительного комплекса на востоке Москвы прошёл согласование Москомархитектурой. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы 4 октября.

ФОК построят в районе Выхино-Жулебино. Общая площадь здания составит полторы тысячи квадратных метров.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что в дизайне фасадов использовано чередование панелей и элементов остекления, что позволило проектировщикам добиться сочетания горизонтального и вертикального деления.

Внутри оборудуют гимнастический зал, бассейн, тренерскую, а также вспомогательные, административные и технические помещения.

Прилегающую территорию благоустроят и организуют на ней парковку для посетителей.