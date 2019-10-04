Нур-Султан, , 13:10 — REGNUM Пенсионный возраст спасателей в Узбекистане планируют снизить до 55 лет. Об этом говорится в ответе премьер-министра республики Аскара Мамина на депутатский запрос, сообщили на сайте Мажилиса (парламента) республики.

Отмечается, что МВД и министерство труда и социальной защиты населения Казахстана прорабатывают вопрос о включении профессии «спасатель» в перечень профессий с вредными условиями труда.

Включение профессии «спасатель» в указанный перечень позволит работникам выходить на пенсию в возрасте 55 лет за счет дополнительных выплат пенсионных взносов работодателем в размере 5% от фонда оплаты труда.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября депутат Мажилиса (парламента) Казахстана Жамбыл Ахметбеков предложил провести служебное расследование по фактам занижения по выплатам пенсий.

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