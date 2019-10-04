Екатеринбург, , 13:44 — REGNUM В Екатеринбурге могут начать закрывать парки на ночное время суток. Об этом сообщает «Федерал Пресс».

По словам мэра города Александра Высокинского, власти хотят обезопасить парковые зоны. В некоторых случаях допустимо закрывать их на ночь, считает градоначальник. Глава напомнил, за рубежом многие парки работают до 22 часов, после чего их закрывают. В частности, по такой схеме работает Центральный парк в Нью-Йорке.

Впрочем, перед принятием решения власти посовещаются с горожанами, добавил Высокинский.

Напомним, в Екатеринбурге планируют сделать три сквера особо охраняемыми. На их территории запретят капитальное строительство и организуют полицейские посты.

Заметим, что ряд городских парков уже сейчас недоступны для посетителей в ночное время суток. В частности, на ночь закрывают Харитоновский парк, дендрарий на ул. 8 Марта и многие другие.

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