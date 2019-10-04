Орел, , 13:30 — REGNUM В 2020 году в бюджете Орловской области планируется предусмотреть 385,2 млн рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями. На эти средства в регионе планируется создать и оборудовать референс-центры для проведения необходимых исследований, а также переоснастить сеть региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Ещё 133,7 млн рублей направят на выявление сердечно-сосудистых заболеваний. Деньги пойдут на оснащение современным оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. 55,6 млн рублей выделят на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. На компенсации медикам, переехавшим работать в сельскую местность, планируется направить 34 млн рублей.

Общая сумма финансирования национального проекта «Здравоохранения», которая предусмотрена проектом бюджета Орловской области на 2020 год, составляет более 1 млрд рублей.