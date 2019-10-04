Москва, , 13:02 — REGNUM В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина в Москве подписали четыре заявления об увольнении, поданных сотрудниками, передаёт 4 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Согласно сообщению, подписаны четыре заявления об увольнении, ещё четыре рассматриваются. Всего в детском институте работают 135 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, детские врачи-онкологи НМИЦ составили график увольнений для того, чтобы дети-пациенты, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь. Об том на пресс-конференции рассказал заместитель директора Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич.