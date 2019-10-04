Пермь, , 12:59 — REGNUM В Перми бесплатно начнут преображать многодетных матерей. Проект «Новая Я» благотворительная организация, сообщает портал 59.ru.

Участницами могут стать женщины, попадающие под категорию многодетных и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Им на помощь придет целый полк специалистов, в частности, стилисты, визажисты, парикмахеры, фитнес-тренеры.

Авторы благотворительного проекта ожидают, что женщины преобразятся как внешне, так и внутренне. Планируется, что акция станет регулярной, а работа по преображению одной участницы займет примерно две недели.