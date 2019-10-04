Симферополь, , 12:57 — REGNUM Власти Симферополя могут признать жилыми домами 18 строений, незаконно возведённых представителями реабилитированных народов. Об этом 4 октября ИА REGNUM сообщил заместитель главы администрации города Якуб Зейтулаев.

«Комиссия по подготовке заключения в отношении самовольных построек о возможности признания их жилыми домами рассмотрела 18 пакетов документов относительно строений, расположенных в границах массивов компактного проживания реабилитированных народов в Симферополе. По всем представленным материалам получено положительное заключение», — отметил чиновник.

Далее материалы будут направлены в департамент развития муниципальной собственности администрации Симферополя для оформления земельных участков и строений.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на полуострове планируют учредить организацию, отвечающую за снос самостроев.

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