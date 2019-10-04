Елена Хованская, 4 октября 2019, 16:07 — REGNUM Индейцы народа Аймара, проживающего в окрестностях озера Титикака, совершенно иначе воспринимают направление времени, утверждая: «То, что ожидает человека, находится позади него, а прошлое всегда опережает». Объяснение такому необычному восприятию времени не лишено логического смысла. Представители Аймара считают, что именно впереди у нас находится прошлое, поскольку мы его уже видели и оно нам известно. Будущее же, напротив, неизвестно, поэтому оно следует у нас за спиной. Интересен и факт, что слово «зрение» часто употребляется в языке Аймара для освещения событий из прошлого. А вот слово «спина» используется индейцами в разговоре о будущем и сопровождается жестом, указывающим направление за спиной.
Боливия — самая высокогорная и многонациональная страна, с самой высокой административной столицей в мире (3650 м над уровнем моря), расположенной в кратере вулкана, и насчитывает рекордное количество государственных официальных языков. Первую тройку из 37 разделяют испанский, кечуа и аймара. Боливии принадлежит и самое большое высохшее солёное озеро в мире, Соляр-де-Уюни, а кулинарные традиции этой страны — самый что ни на есть шок для европейца. Согласитесь, не везде можно попробовать морскую свинку и суп из пениса быка. Вообще определительное местоимение «самый» очень характерно для боливийской части Латинской Америки и будет ещё не раз встречаться в тексте, в союзе с другими прилагательными, повествуя о важных особенностях необычной страны.
Остров Инкауаси — остров кактусов, или «коралловый» — самый большой и удивительный среди островов, расположенных на территории солончака Уюни, он когда-то был частью огромного озера. На острове растёт большое количество гигантских кактусов, искусственно высаженных инками, и некоторые из них достигают в высоту более 10 метров. Хрупкие коралловидные структуры и отложения острова, которые часто состоят из окаменелостей и водорослей, свидетельствуют о том, что примерно 40 000 лет назад, Инкауаси являлся вершиной древнего вулкана и находился под водой.
Титикака — самое большое пресноводное озеро Латинской Америки и самое высокое судоходное озеро в мире. Легенда гласит, что Бог-создатель Кон Тиччи Виракоча поручил своим двум детям, Манко Капаку и Mаме Окло, построить династию Инков. Боливийцы верят, что именно остров Солнца является местом, где были созданы и Луна, и Солнце, и великая цивилизация Инков. Попасть на остров Солнца можно из Копакабаны, переплыв на примитивных деревянных паромах пролив Текина, самую узкую часть озера. Пролив выполняет ещё одну важную функцию — разделяет озеро на две части: западную и восточную, как шутят местные жители, перуанскую «Тити» и боливийскую «Кака».
Копакабана — город религиозный. В нём находится церковь с чёрной Мадонной, покровительницей Боливии, которая исполняет желания и защищает от любых неприятностей. В церковь Копакабаны съезжаются со всей страны, в том числе для освящения автомобилей, чтобы уберечься от аварий и несчастных случаев на дорогах. Освящать принято не только новые автомобили, но и уже опытных перевозчиков перед ответственными поездками или опасными маршрутами. Перед ритуалом освящения машину украшают цветочными гирляндами, посыпают зёрнами риса с корицей и лепестками роз. Машина обмывается не только святой водой из ведра священника, но и сидром из рук самого водителя, после чего автомобиль переходит под покровительство чёрной Девы Марии.
Проблемы с транспортом и пробками на дорогах в Ла Пасе были хоть и не решены окончательно, но во многом облегчены с помощью крупнейшей городской сети метрополитена в мире — Mi Teleferico. Примечательно и то, что самое высокое метро перевозит своих пассажиров не под землей, а над ней. По воздуху можно «объехать» всю фактическую столицу Боливии, от самых дорогих, нижних районов города, до её трущоб, расположенных в верхних частях Ла Паса. На сегодняшний день воздушное метро насчитывает 10 линий и завершается строительство 11-й. Линии разделяются по цветам и протяженности. Каждый вагон фуникулёра рассчитан на 8 человек. Цвет кабины соответствует цвету линии метро.
В Боливии распространено колдовство и шаманизм. Боливийцы верят в магию и народную медицину, поэтому в 50% случаев вынужденный поход к врачу заменяется посещением местного шамана. К шаману приходят за советом, очистить душу и тело, попросить удачи и благословения. Вера в Бога и духов, языческие заклинания и христианская религия — своеобразный симбиоз, где тело и кровь Христа заменяется жеванием священных листьев коки: для бодрости духа, здоровых десен и просветленной головы — «Во Имя Отца и Сына и Святого Духа».
Рынки ведьм — это не сказка, а реальность современной Боливии. Здесь можно найти всё: от порошка из сушеных жаб и мышей до мумий редких, занесенных в Красную книгу, животных. На колдовском рынке можно решить любой вопрос, от проблем с законом до выведения угревой сыпи на лице. Самый ходовой товар, зародыши и эмбрионы лам — «эффективные жертвы Богам». Несмотря на то, что более 90% боливийцев исповедуют католицизм, это не мешает им приносить в жертву богине земли и плодородия Пачамаме зародышей лам, закапывая их под фундамент строящегося дома. Магию в Боливии практикуют повсеместно, а эмбрионы и мумии животных используются в заклинаниях и ритуалах. Они способны спасти от уныния и депрессии, помочь от бесплодия, навести порчу или избавить от негативной энергии, вернуть любовь или просто принести удачу.
Не хотите сушёную мумию — не беда, для решения любой проблемы в колдовском арсенале найдутся снадобья попроще, в виде порошка, мыла, свеч или липкой глазури. Что и от чего, можно понять, взглянув на картинки на упаковках. А чтобы уж наверняка не перепутать нужный продукт, к каждой картинке прилагается надпись большими буквами: «удача в судебном деле», «больше клиентов», «быстрая свадьба», «разжечь страсть», «Дон Динеро», который «умножает деньги с необычайной силой». На некоторых упаковках есть штамп «Улучшенная формула». Высший сорт стоит дороже, и рынок ведьм не исключение.
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