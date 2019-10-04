Чебоксары, , 12:43 — REGNUM В Чувашии более 13,8 тыс. педагогических работников являются получателями досрочной пенсии. Это педагоги, чей стаж составляет 25 лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе чувашского отделения ПФР.

В ведомстве напоминают, что учителя и другие педагоги, работающие в образовательных учреждениях для детей, имеют право на досрочное назначение пенсии по старости при наличии 25-летнего педагогического стажа. В настоящее время досрочно вышли на пенсию более 13,8 тыс. педагогических работников, в том числе в январе-сентябре 2019 года в условиях изменения пенсионного законодательства более 120 педагогов досрочно оформили страховую пенсию по старости.

В региональном отделении ПФР напоминают, что с 2019 года выход на пенсию педагогам определяется с учетом переходного периода по изменению пенсионного возраста. В соответствии с ним срок выхода на пенсию исчисляется от момента выработки специального стажа. После этой даты назначение досрочной пенсии будет отсрочено постепенно на пять лет с учетом переходного периода. После выработки необходимого педагогического стажа независимо от назначения пенсии учителя приобретают статус предпенсионера, а вместе с ним — право на льготы и преимущества.

По данным министерства образования, в Чувашии в системе образования республики трудятся около 22 тысяч педагогов. В школах Чувашии работают 9,5 тыс. учителей, каждый третий из них имеет государственные и ведомственные награды. На образовательную деятельность с учетом капиталовложений в 2019 году направлено около 20 млрд рублей.