Москва, , 12:50 — REGNUM Центр организации дорожного движения порекомендовал 4 октября выезжать на московские дороги после 20:00 или пользоваться общественным транспортом. Об этом ЦОДД сообщил в Twitter.

В связи с дождливой погодой ЦОДД рекомендует в пятницу 4 октября передвигаться на общественном транспорте или пользоваться личным автомобилем после 20:00, чтобы избежать пробок из-за мелких ДТП.

Также на нескольких магистралях еще не закончены ремонтные работы, что тоже может усугубить пробки.

Тем, кто уже оказался на дорогах Москвы или не может воспользоваться общественным транспортом, ЦОДД рекомендует соблюдать дистанцию и быть максимально осторожным на дороге.