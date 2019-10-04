Сквер рядом с Музеем ИЗО в Екатеринбурге пока не планируют застраивать. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает Е1.

Екатеринбург, , 12:59 — REGNUM По словам градоначальника, в мэрии пока не получали документацию на застройку. Если на месте что-то и захотят построить, то это решение обязательно согласуют с горожанами.

Застройщик — Уральская горно-металлургическая компания — не собирается создавать конфликтные ситуации, отмечает градоначальник. «Это не та компания, которая пойдёт на такое», — сказал Высокинский.

Ранее в некоторых СМИ проходила информация о том, что рядом с Музеем ИЗО могут построить офисный центр. Против строительства высказались руководитель музея Никита Корытин, а также директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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