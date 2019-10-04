Ташкент, , 12:33 — REGNUM Более 1 тыс. лифтов в Ташкенте или 20% от их общего числа нуждаются в замене. Об этом заявил заместитель хокима (главы) города по жилищно-коммунальным вопросам Бахтиёр Рахманкулов, сообщили в пресс-службе администрации Ташкента.

Отмечается, что всего в городе действует 4900 лифтов, но 3500 имеют более чем 25-летний срок эксплуатации. В администрации отметили, что на замену лифтов в 2019 году выделено 24 млрд сумов ($2,55 млн), и до конца года будет установлено 144 новых лифта.

Отметим, с 2016 года в Ташкенте действует программа по поэтапному обновлению лифтов. В 2016 году было заменено 189 лифтов, в 2017 — 118, в 2018 — 132, в 2020 планируется заменить 200 лифтов.

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