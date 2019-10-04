Самара, , 12:54 — REGNUM Представители инициативной группы жителей Волжского проспекта в Самаре обратились с обращением к главе города и председателю Самарской губернской Думы с просьбой присвоить кварталу застройки в границах улиц Маяковского, Прибрежной, Лесной, Полевой, Чкаловского спуска и Волжского проспекта статус исторического поселения. Об этом 4 октября сообщает «Самарское Обозрение».

Таким образом, жители города пытаются противостоять застройке этой территории высотными зданиями.

Отмечается, что их инициатива, скорее всего не будет поддержана чиновниками. Поскольку, по словам врио главы управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимира Филипенко, в отношении выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль застройки Волжского проспекта» областным министерством культуры уже проводилась в 2014 году историко-культурная экспертиза.

«По ее результатам было решено отказать во включении объекта в реестр объектов культурного наследия», — сообщил он в твиттере.