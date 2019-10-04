Донецк, 4 октября 2019, 12:31 — REGNUM Верховный суд ДНР приговорил боевика ВСУ, подорвавшего путепровод, к 18 годам тюрьмы. Об этом сообщили 4 октября в пресс-службе генеральной прокуратуры ДНР.
Осуждённый воевал против Донбасса в составе первой отдельной танковой бригады ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевик ВСУ получил 30 лет тюрьмы за то, что принимал участие в обстрелах Докучаевска, в результате которых погибли люди, и были повреждены жилые дома.
Читайте также: В ДНР боевик ВСУ получил 30 лет тюрьмы