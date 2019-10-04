Донецк, , 12:31 — REGNUM Верховный суд ДНР приговорил боевика ВСУ, подорвавшего путепровод, к 18 годам тюрьмы. Об этом сообщили 4 октября в пресс-службе генеральной прокуратуры ДНР.

Осуждённый воевал против Донбасса в составе первой отдельной танковой бригады ВСУ.

«Командир экипажа танка Т-64Б первого танкового батальона Пантюшенко Б.В., действуя совместно и согласованно с экипажами танков вооружённых сил Украины… произвёл уничтожение моста автодороги «Донецк — Авдеевка» путём подрыва находящихся под мостом боеприпасов, чем разрушил важный объект транспортной инфраструктуры», — сказано в решении суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевик ВСУ получил 30 лет тюрьмы за то, что принимал участие в обстрелах Докучаевска, в результате которых погибли люди, и были повреждены жилые дома.

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