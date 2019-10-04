Ульяновск, , 12:26 — REGNUM В Ульяновской области планируют расширить перечень учреждений, в которых молодые специалисты могут рассчитывать на государственную поддержку и различные выплаты. В перечень учреждений предлагают включить государственные и муниципальные средства массовой информации, чтобы решить проблему «старения редакций». Соответствующий законопроект разработан правительством и внесён на обсуждение в Законодательное собрание, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт о законе «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» в части мер предоставления социальной поддержки молодым специалистам региональных государственных и муниципальных учреждений. Согласно проекту, перечень учреждений расширяется за счёт включения в список редакций средств массовой информации.

В пояснительной записке вице-губернатор Ульяновской области Наталья Мартынова ссылается на то, что «в ближайшие годы для региональной отрасли СМИ в полный рост встанет проблема дефицита профессиональный кадров, в первую очередь — главных редакторов и заведующих отделами». Отмечается, что наиболее остро это затронет муниципальные печатные издания, где более 30% редакторов — пенсионного или предпенсионного возраста. Предполагается, что законопроект позволит избежать дефицита профессиональных кадров, решить проблему «старения редакций учреждений» и будет способствовать притоку молодых специалистов.

Законопроект предполагает, что решение о предоставлении мер социальной поддержки будет оформляться в виде распоряжения правительства. В случае принятия законопроект может вступить в силу в 2020 году. По расчётам, в 2020—2021 годах на выплаты молодым специалистам потребуется 303,4 тыс. рублей.

Напомним, что для молодых специалистов при трудоустройстве предусмотрен ряд мер социальной поддержки, в том числе — 10 тыс. рублей единовременной выплаты, 1 тыс. рублей ежемесячной выплаты, молодым специалистам на селе — 20 тыс. рублей единовременной выплаты за первый год работы, 40 тыс. рублей — за второй, 60 тыс. рублей — за третий год работы. Кроме того, предоставляется ежемесячная частичная компенсация расходов на оплату занимаемых жилых помещений, отопление и освещение.