Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Возмутившая петербуржцев протечка воды на новой станции «Дунайская» пятой линии петербургского метро, открытой 3 октября на новом участке Фрунзенского радиуса, объясняется халатностью, а не технологической проблемой. Об этом сообщили 4 октября в СПб ГУП «Петербургский метрополитен».

Станция «Дунайская» Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, горожане выложили в соцсетях видеозаписи льющейся сверху воды в наклонном ходе «Дунайской».

"Данный случай не связан с пусковыми мероприятиями. Имела место банальная халатность персонала подрядной организации, осуществлявшего уборку помещений перед вводом станций в эксплуатацию. Сотрудники слили воду в не предназначенное для этого место», — заявили в подземке после изучения скандальной ситуации.

По заверению метрополитена, сейчас станция «Дунайская» работает в штатном режиме.

«Повреждений гидроизоляционного слоя и других конструкций нет», — подчеркивают в пресс-службе метро.

Предприятие принесло пассажирам свои извинения и пообещало, что «теперь контроль уборки будет проводиться с двойным усилием».

В первый день работы новых станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» ими воспользовались более 14 тыс пассажиров.

Напомним, станции открыли вечером 3 октября 2019 года. Срок их открытия неоднократно переносился. Ростехнадзор подтвердил безопасность новых объектов Петербургского метрополитена.

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