Волгоград, , 12:44 — REGNUM В Волгограде в преддверии профессионального праздника — Дня учителя — наградили 125 работников сферы образования. В торжественной обстановке чествовали опытных наставников, молодых педагогов, специалистов дошкольного и дополнительного образования. 15 человек стали обладателями премии президента России, сообщает пресс-служба администрации региона.

10 преподавателей получили звание «Заслуженный педагог Волгоградской области». На празднике также отметили 40 молодых учителей, добившихся высоких результатов в профессии, и 60 педагогов дошкольного и дополнительного образования.

«Педагоги Волгоградской области — это команда высочайшего профессионального потенциала. В рамках реализации нацпроектов «Образование», «Демография» перед нами открываются новые возможности, перспективы — строительство детских садов, школ, модернизация инфраструктуры. Масштабные преобразования позволят создать все условия для качественного образования», — обратилась к присутствующим заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.