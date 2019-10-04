Иркутск, , 12:23 — REGNUM В преддверие Дня Учителя губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился к педагогам со словами приветствия. В его поздравительной речи, в частности, сказано,

«Каждый день наши педагоги полностью отдают себя детям, школе, воспитанию. Именно поэтому образ первого учителя навсегда остается в наших сердцах».

Глава Приангарья также напомнил, что в 2019 году подписал указ о единовременной выплате ко Дню учителя в размере 10 тысяч рублей и пообещал в следующем году удвоить эту сумму.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с Днём учителя иркутских педагогов поздравил также мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он пожелал им здоровья, благополучия и успехов в нелегком, но благодарном и востребованном педагогическом труде.

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