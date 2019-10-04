Ташкент, , 12:18 — REGNUM Боксер из Узбекистана Данил Юлдашев, спасший пассажиров автобуса в Перми, планирует устроиться в агентство внешней трудовой миграции министерства занятости и трудовых отношений республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в Узбекистане спортсмену предложили трудоустройство в минтруда. Юлдашев принял решение вернуться в республику. В настоящее время молодой человек знакомится с работой в министерстве.

Напомним, в августе 2019 года в Перми произошло ДТП с участием автобуса, который на полном ходу врезался в стену дома. 20-летний гражданин Узбекистана Данил Юлдашев спасал пассажиров автобуса после аварии. В результате ДТП один пассажир погиб и еще 32 человека были госпитализированы.