Калуга, , 13:26 — REGNUM В Калужской области за девять месяцев 2019 года ущерб, причиненный преступлениями, составил более 200 млн рублей, однако из них добровольно обвиняемые возместили лишь 20 млн рублей. Об этом 4 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель контрольно-следственного отдела следственного управления СК России по Калужской области Дмитрий Одинцов.

Деньги Комбакова Юлия © ИА Красная Весна

Калужскими следователями разработан алгоритм, по которому розыск похищенного имущества или имущества, которое может быть впоследствии арестовано с целью возмещения причиненного ущерба, начинается на стадии проведения оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники оперативно получают информацию об имущественном положении обвиняемого, наличии у него имущества, на которое может быть наложен арест.

Так, следователями в Боровском и Кировском районах в 2019 году ущерб от преступлений возмещен на 100%. Например, по уголовному делу в отношении гражданского служащего Минобороны РФ, обвиняемого в мошенничестве и незаконном завладении квартирой, сумма причинённого ущерба составила 2,2 млн рублей. Следователями было установлено и арестовано имущество фигуранта (земельный участок с жилым домом и автомобиль) на общую сумму 4,5 млн рублей. В другом случае, была отменена сделка, незаконно совершенная адвокатом в Козельске. Следователи собрали доказательства мошеннических действий адвоката и провели работу по изъятию имущества из незаконного владения обвиняемой, а также добились решения о лишении женщины статуса адвоката и направили уголовное дело в суд.