Москва, , 12:09 — REGNUM Турецкие авиакомпании водят должность «воздушные маршалы». С октября 2019 года на борту турецких лайнеров будут работать полицейские, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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На всех международных рейсах авиаперевозчиков Турции будут находиться не менее двух вооруженных полицейских в штатском. Такие меры предпринимаются для повышения мер безопасности в полете и предотвращения возможного угона самолета.

«Воздушные» полицейские прошли особую подготовку: они владеют техникой стрельбы в полете, обучены ведению переговоров в террористами. Билеты им оплачивают авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туристы возглавляют список иностранных туристов, прибывших на турецкий курорт — Анталью — с начала 2019 года.

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