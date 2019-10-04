Железнодорожный вокзал в Екатеринбурге вновь переживёт модернизацию. Об этом заявил замглавы Свердловской железной дороги Алексей Гребенкин, сообщает 66.ру.

Екатеринбург, , 12:08 — REGNUM Планируется, что над железнодорожными путями и зданием вокзала будет построена единая крыша. В самом здании организуют цокольный этаж — туда сможет проезжать общественный транспорт и доставлять пассажиров. На площадке у вокзала возникнут отель и торговый центр.

Все изменения появятся не сразу — первые работы начнутся минимум через шесть лет.

Ранее железнодорожный вокзал ремонтировали перед Чемпионатом мира по футболу-2018. Здание обнесли забором, на вокзале был усилен контроль безопасности.

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