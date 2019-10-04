Москва, , 12:12 — REGNUM Российские и китайские военнослужащие подразделений специального назначения могут понимать друг друга без переводчиков. Об этом сообщил начальник главного управления сил специального назначения Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Семиляк на состоявшемся 4 октября брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Семиляка, активная фаза российско-китайских антитеррористических учений «Сотрудничество 2019» состоится с 11 по 18 октября. С российской стороны будет участвовать отряд специального назначения Росгвардии «Ермак», а с китайской стороны — специальное подразделение народной вооружённой полиции КНР «Ловчий сокол».

«У нас есть курсанты, которые изучают китайский язык, они будут выступать переводчиками. Как показывает опыт предыдущих учений, переводчики буквально к концу первого дня не требуются, разговорники они отправляют в тумбочку и к концу дня начинают отлично понимать друг друга. К концу учений наши ребята становятся друзьями, общаются между собой», — сказал Семиляк.

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