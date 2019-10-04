Москва, , 11:59 — REGNUM Приговор блогеру Владиславу Синице, осуждённому на пять лет колонии, оставлен без изменений, передаёт агентство «Москва».

Решение об этом 4 октября принял Московский городской суд. Апелляционная жалоба адвоката осужденного оставлена без удовлетворения, а приговор без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Пресненский районный суд Москвы приговорил Синицу к пяти годам лишения свободы за сообщение в социальной сети, в котором содержались угрозы в адрес детей сотрудников правоохранительных органов.

Его признали виновным по статье о разжигании ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

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