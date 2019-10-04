Нур-Султан, , 11:59 — REGNUM В Акмолинской области Казахстана задержаны заместитель начальника регионального департамента полиции Асан С. и начальник управления финансового обеспечения Сауле Ж., сообщает 4 октября издание BaigeNews.

Отмечается, что высокопоставленные сотрудники полиции подозреваются в присвоении или растрате государственного имущества при начислении служебных командировочных, а также в сфере государственных закупок.

В полиции уточнили, что в отношении двух полковников полиции начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 189 УК Казахстана («Присвоение или растрата вверенного имущества»).

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября правоохранительные органы Казахстана задержали главу перинатального центра по подозрению в даче взятки и присвоении спонсорских денежных средств.

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