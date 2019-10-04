Сеул, 4 октября 2019, 12:00 — REGNUM В столице Южной Кореи пройдет фестиваль филиппинской культуры Feel the Phil. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства туризма Филиппин.
По их словам, культурное мероприятие пройдет в районе Содэмун-гу в период с 25 по 27 октября.
Известно, что данное мероприятие посвящено 70-летию установления дипломатических отношений Южной Кореи и Филиппин.
В рамках фестиваля все желающие смогут отведать традиционной филиппинской кухни, посетить выставку 3D-фотографий с пейзажами Филиппин, а также узнать подробную информацию о турах, авиабилетах, различных мероприятиях и обучении на островах.
Также состоятся мастер-классы по приготовлению популярного филиппинского холодного десерта хало-хало и дегустация фруктов.