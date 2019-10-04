Южно-Сахалинск, , 11:30 — REGNUM Энергетики Сахалинэнергосбыта в сентябре 2019 года обесточили жильё более двух тысяч жителей Сахалинской области за накопленные долги, сообщает 4 октября пресс-служба компании.

«На начало сентября задолженность сахалинцев за потреблённую электроэнергию превысила 402 млн рублей», — объяснили в компании.

Пойти на крайнюю меру энергетиков вынудила растущая задолженность за поставленную электроэнергию. Всего с начала года в регионе было проведено 26,7 тыс. мероприятий по прекращению подачи электроэнергии должникам. За это время в суд направлено более трёх тысяч заявлений о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности.

Отмечается, что о предстоящих ограничениях жителей острова уведомили в установленном законом порядке, им также была предоставлена возможность для погашения задолженности или ее реструктуризации.

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