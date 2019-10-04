Рязань, , 11:29 — REGNUM Ректор Московского государственного институт культуры Арсений Миронов приехал в Рязань в филиал вуза и провёл закрытое совещание. Глава МГИК не стал встречаться с преподавателями и студентами. Обучающимся советуют написать заявление о переводе в головной вуз, при этом ни официального решения о ликвидации филиала, ни приказа Минкульта России, ни акта, подтверждающего, что в здании филиала находиться опасно, в Рязани не видели.

Одним из оснований перевода также называют приостановку государственной аккредитации рязанского филиала Рособрнадзором. Студенты задавали вопрос, почему нельзя дождаться окончательного решения о закрытии учебного заведения.

«С юридической точки зрения мы вам объяснить не можем, а чисто с житейской, я думаю, вы можете не вступить в последний вагон, и вам откажут», — ответила комиссия головного вуза.

Неофициально в головном вузе говорят о нерентабельности рязанского филиала, сообщает «Комсомольская правда. Рязань».

О закрытии филиала стало известно в конце августа 2019 года. Студенты опубликовали петицию к федеральным министрам, вместе с преподавателями обратились и к президенту России. Комиссия по переводу студентов в головной вуз работала в Рязани с 24 по 27 сентября.

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