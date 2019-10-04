Чита, , 11:12 — REGNUM Новые власти Забайкалья весьма активно используют возможности социальных сетей для решения проблем его жителей. Как пояснили сегодня, 4 октября, в пресс-службе забайкальского губернатора, за сентябрь 2019 было рассмотрено порядка 500 обозначенных ими вопросов.

«Большинство из них касались проблем с отоплением, водоснабжением, ремонтом дорог, своевременным вывозом мусора, медицинским обслуживанием, увеличением численности безнадзорных животных (собак)», — отметили чиновники.

Они также проанализировали географию поступивших жалоб. Выяснилось, что больше всего нареканий поступает из Читы, Краснокаменска, Бори, Сретенска, Шилки, а также трёх районов: Оловяннинского, Читинского, Карымского.

Как уже сообщало ИА REGNUM, руководство в Забайкалье сменилось осенью 2018 года, после добровольной отставки Натальи Ждановой. В статусе врио губернатора края ранее не известный экс-замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов работал до осени 2019 года, а на губернаторских выборах победил с разгромным результатом, получив почти 90 процентов избирателей.

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