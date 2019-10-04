Гусиноозёрск, , 11:12 — REGNUM В Бурятии вынесли приговор жителю Селенгинского района по обвинению в уничтожении и повреждении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Владимир Боровиковский. Аллегория зимы в виде старика, греющего руки у огня (фрагмент). 1804

35-летний мужчина, ехавший на автомобиле вечером 16 мая, застрял в глубокой луже в лесу. Бросив машину, он решил добраться до дома пешком.

«По дороге мужчина замёрз и развёл костёр, не соблюдая правила пожарной безопасности. Из-за резкого, порывистого ветра огонь перешёл на лесную подстилку и быстро распространился по лесу», — отметили в агентстве.

В результате сгорело 551 га леса. На тушении было задействовано более ста человек, 29 единиц лесопожарной техники. Пожар удалось ликвидировать на следующий день. Причинённый лесному фонду республики ущерб оценили в 7,6 млн рублей.

Гусиноозёрский городской суд признал гражданина виновным и приговорил его к 1 года исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства условно с испытательным сроком один год.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в республике был снят особый противопожарный режим. Всего за сезон в Бурятии зарегистрировано 597 лесных пожаров на общей площади около 269 тысяч га.

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