Пермь, , 11:08 — REGNUM В Перми учитель начальных классов школы № 127 Наталия Шагулина получила еще одну медаль. 3 октября руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сергей Сарапульцев вручил педагогу медаль Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и отвага», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Награду учитель получила за героические действия во время вооруженного нападения на учеников четвертого класса. Напомним, 15 января 2018 года во время урока в кабинет ворвались двое подростков и стали наносить удары ножом по детям и учителю. Раненный педагог не позволила довести до конца умысел налетчиков на убийство всего класса. Тогда девять детей получили травмы, серьезные ранения получила Наталия Шагулина. Она перенесла две операции и месяц провела в больнице.

Стоит отметить, в апреле президент России подписал указ о награждении учителя, в мае 2018 года Наталия Шагулина получила медаль «За отвагу».

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