Махачкала, , 11:17 — REGNUM Утверждено обвинительное заключение против семи предполагаемых участников преступного сообщества, созданного бывшим руководителем Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Дагестана Гаджимурадом Гаджиевым. Им инкриминируется хищение крупной суммы бюджетных денег, предназначенных для кредитования бизнеса, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, Гаджиев и его сообщники предоставляли в Фонд микрофинансирования подложные документы, на основании которых 190 фиктивным предпринимателям незаконно выделили займы на сумму свыше 170 млн рублей. Таким путем обвиняемые выводили из компании бюджетные средства на протяжении 2013 — 2016 годов.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд города Махачкалы. Сам Гаджимурад Гаджиев весной 2017 года был отстранен от должности и помещен под домашний арест.

Читайте ранее в этом сюжете: Один из руководителей En+ Group освободился из-под домашнего ареста