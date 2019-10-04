Чита, , 11:03 — REGNUM В преддверие Дня учителя лучших педагогов Забайкалья наградили существенными денежными премиями. Как сообщает сегодня, 4 октября, пресс-служба забайкальского губернатора, девять работников образования получили по 200 тысяч рублей от министерства просвещения России, а ещё пятерым награда в 100 тысяч рублей досталась от регионального правительства.

Вручение денежных премий лучшим педагогам Забайкалья Правительство Забайкальского края

Лучшие педагоги Забайкалья получили существенные премии Правительство Забайкальского края

«Начиная с 2006 года около полутысячи педагогов Забайкалья получили такие премии, эта цифра будет расти ежегодно. Большое спасибо вам за вашу деятельность, которую важно ценить не только накануне профессионального праздника!», — отметила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова на торжественном собрании, посвященном этому событию.

Напомним, премии учителям вручают с 2006 года. Для участия в конкурсе необходим, как минимум, трёхлетний педагогический стаж. Лучшим признается тот, кто имеет самые высокие достижения в педагогической деятельности, получивший общественное признание.