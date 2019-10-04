Чита, 4 октября 2019, 11:03 — REGNUM В преддверие Дня учителя лучших педагогов Забайкалья наградили существенными денежными премиями. Как сообщает сегодня, 4 октября, пресс-служба забайкальского губернатора, девять работников образования получили по 200 тысяч рублей от министерства просвещения России, а ещё пятерым награда в 100 тысяч рублей досталась от регионального правительства.

Вручение денежных премий лучшим педагогам Забайкалья
Вручение денежных премий лучшим педагогам Забайкалья
Правительство Забайкальского края
Лучшие педагоги Забайкалья получили существенные премии
Лучшие педагоги Забайкалья получили существенные премии
Правительство Забайкальского края

«Начиная с 2006 года около полутысячи педагогов Забайкалья получили такие премии, эта цифра будет расти ежегодно. Большое спасибо вам за вашу деятельность, которую важно ценить не только накануне профессионального праздника!», — отметила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова на торжественном собрании, посвященном этому событию.

Напомним, премии учителям вручают с 2006 года. Для участия в конкурсе необходим, как минимум, трёхлетний педагогический стаж. Лучшим признается тот, кто имеет самые высокие достижения в педагогической деятельности, получивший общественное признание.