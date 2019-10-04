Ростов-на-Дону, , 11:01 — REGNUM В Ростове-на-Дону в преддверии международного Дня учителя состоялся торжественный приём, на котором чествовали работников образования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Ваша профессия — одна из самых важных и созидательных: вы формируете человека. От вашего мастерства и мудрости зависит личность воспитанников. Для многих наших земляков слово «Учитель» пишется с большой буквы», — сказал глава региона Василий Голубев.

Лучшим педагоги были вручены награды и поощрения.