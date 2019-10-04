Самара, , 11:04 — REGNUM Женщина в Самаре заплатит штраф за оскорбление арбитражного управляющего в СМС-переписке. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Установлено, что местная жительница отправила арбитражному управляющему смс-сообщение, в котором содержались неприличные слова и выражения, поскольку она была не согласна с его действиями в рамках дела о банкротстве сына.

В отношении нее возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ и обязали заплатить штраф в размере одной тысячи рублей.