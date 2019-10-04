В Екатеринбурге стоит обойтись без переименований уже существующих скверов, улиц и других объектов. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает ИА Znak.

Екатеринбург, , 10:58 — REGNUM Градоначальника спросили, почему бы не переименовать скверы имени Джавахарлала Неру и Клары Цеткин, если молодёжь не помнит, кто эти люди. Высокинский ответил, что незнание истории не является поводом для переименования.

«Если мы пойдем по этому пути, будем переименовывать скверы каждые 15−20 лет, будет, например, сквер Тимати, и это добром не кончится. Мы это уже проходили», — сказал мэр.

Напомним, ранее скандальная православная активистка Оксана Иванова призвала переименовать улицу Хохрякова. Впрочем, такие инициативы часто противоречат мнению горожан: опросы общественного мнения в Екатеринбурге не раз показывали, что жители улиц против переименований.

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