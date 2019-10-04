Москва, , 10:46 — REGNUM Актёр, режиссёр и журналист Александр Хван, ранее поступивший в одну из больниц Москвы, дал свой комментарий по этому поводу.

«Я сейчас нахожусь в рентген-кабинете, у меня обострение хронического бронхита. Я только поступил», — заявил режиссер в разговоре с телеканалом «360».

Также он добавил, что ему трудно дышать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режиссер Александр Хван был госпитализирован в одну из московских больниц.

Напомним, Александр Хван является выпускником ВГИКа. Он получил известность после фильма «Дюба-Дюба» в 1992 году с актером Олегом Меньшиковым в главной роли. Всего снял около 30 фильмов и сыграл более чем в десяти лентах. Также является секретарём правления Союза кинематографистов России.