Армавир, Краснодарский край, , 10:49 — REGNUM Двух бывших специалистов межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю осудили за получение взятки. Мужчины пригрозили садоводу административной ответственностью за незаконную торговлю и несколько месяцев получали от него деньги. Суд назначил преступникам лишение свободы и штрафы, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Налоговую проверку в одном из садоводческих товариществ Армавира сотрудники провели в марте 2018 года. Одного из местных жителей налоговики уличили в предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Подсудимые согласились не привлекать садовода к административной ответственности, если он будет ежемесячно платить им по пять тысяч рублей. С марта по октябрь 2018 года мужчина передал налоговикам 48 тыс. рублей, затем он обратился в полицию, и взяточников задержали.

Одному из подсудимых назначили наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом 336 тыс. рублей, другому — 7,6 года лишения свободы и штраф в размере 448 тысяч рублей. Приговор пока в законную силу не вступил.