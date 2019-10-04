Средние Пахачи, , 10:56 — REGNUM В посёлке Средние Пахачи на Камчатке краевые власти пообещали оперативно решить вопросы обеспечения населения топливом, при этом есть вероятность строительства новой котельной и водовода, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава Камчатки Владимир Илюхин и министр ЖКХ Олег Кукиль побывали в Средних Пахачах, где котельной нет уже 20 лет — люди топят дровяные печи.

«В первую очередь нужно решить вопрос доставки топлива. Имеющихся на сегодняшний день запасов угля будет недостаточно. В течение десяти дней найдём оптимальное решение по доставке угля из села Пахачи. Нужно завезти порядка 100 тонн твёрдого топлива. Что касается дров, то агентство лесного хозяйства в течение нескольких дней должно дать предложения по делянам, на которых можно производить вырубку», — распорядился Илюхин.

В правительстве Камчатки добавили, что губернатор поручил рассмотреть возможность строительства новой котельной и водовода.

Как сообщало ИА REGNUM, министр ЖКХ и энергетики региона заявил, что с 20 сентября будет запущена котельная в Средних Пахачах Олюторского района, по факту которой нет уже более 20 лет. Такой казус активно обсуждался и губернатор Камчатки обещал свозить чиновника в эту котельную.