Ставрополь, , 10:35 — REGNUM Следователи на Ставрополье выясняют обстоятельства смерти 16-летнего подростка, который неудачно перепрыгнул из одного здания на другое. Организована доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе окружного управления СК РФ.

Трагедия произошла 29 сентября в центре города Ставрополя. По предварительным данным, подросток, пытаясь перепрыгнуть с крыши одного административного здания на карниз другого, упал на тротуарную плитку. От полученных повреждений мальчик скончался в машине скорой помощи.

«Следователь осмотрел место происшествия, опросил родственников мальчика, назначил судебно-медицинскую экспертизу», — рассказали в СК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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