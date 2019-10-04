Токио, , 10:36 — REGNUM Министерство здравоохранения, благосостояния и труда Японии собирается инициировать проведение внутреннего расследования по поводу ошибочного вывоза с российской территории останков, которые не принадлежат японским военнопленным. Об этом 4 октября сообщает агентство Kyodo со ссылкой на главу данного ведомства Кацунобу Като.

Также сообщается, что для проведения такого расследования планируется привлечь юристов и специалистов по антропологии и медицине. Первая группа специалистов должна изучить действия министерства, связанные с этим вопросом, а вторая — проверит работу экспертов и чиновников из Японии, осуществлявших сбор и вывоз останков из России. Отмечается, что работа инспекции должна быть закончена до конца текущего года.

Напомним, ранее, в сентябре нынешнего года, министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии признало, что останки военнопленных, которые были вывезены из Забайкальского края в Японию за последние полтора десятилетия, не принадлежали японским военнослужащим, погибшим на территории СССР после окончания Второй мировой войны (имеются ввиду останки по крайней мере 597 человек).