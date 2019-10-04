Горно-Алтайск, , 10:29 — REGNUM Детского тренера по самбо в селе Талда Республики Алтай уволили за то, что тот на своей машине и за свой счёт возил воспитанников на соревнования. В результате дети теперь не только не могут выезжать на первенства, но и заниматься единоборствами вообще.

Как сообщает «ЧС-инфо», это была единственная спортивная секция в селе. Местные жители возмутились этой несправедливостью.

«Чем должны заниматься дети, непонятно. Тренер ездил с соседнего села на своей машине за свой счет за мизерную зарплату, и дети к нему тянулись, а его вот так!», — жалуются сельчане главе республики Олегу Хорохордину.

Однако в правительстве указали, что тренер нарушал правила перевозки детей.

«К сожалению, педагог самовольно вывозил детей на соревнования без приказа директора на собственном транспорте, игнорируя замечания», — ответили в правительстве.

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