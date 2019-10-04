Власти Екатеринбурга ведут подготовительные работы по возвращению Краснознамённой группы. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 10:28 — REGNUM По словам градоначальника, в Екатеринбурге нужно как создавать новые объекты, так и сохранять действующие исторические объекты.

«Мы сейчас делаем проект, усиливаем, мы её вернём, мы и Орден Ленина вернём на место», — сказал Высокинский.

Напомним, в августе 2019 года в мэрии Екатеринбурга заявили, что Краснознамённую группу вернут, несмотря на ряд технических сложностей. Вопрос находится на контроле у мэра города.

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